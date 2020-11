3









Romania-Norvegia come Juventus-Napoli? Sì, ma solo nella sentenza. La gara di Nations League, inizialmente in programma domenica sera, non è stata disputata per una positività al Covid-19 all’interno della nazionale scandinava, caso che ha mobilitato le autorità sanitarie nazionali (ovvero il Governo) per bloccare il volo verso Bucarest. Ci sono differenze tra i due casi, come per esempio l’intervento, per il Napoli, dell’Asl, autorità territoriale, mentre per la Norvegia si è opposto proprio il Governo. In entrambi i casi, nessuna delle due è riuscita a rispettare il protocollo ideato da Uefa e Figc, che peraltro sono simili tra di loro. Così l’organo di controllo del calcio internazionale ha emesso una sentenza analoga a quella decisa per Juve-Napoli: vittoria a tavolino per 3-0 in favore della Romania e Norvegia punita.



JUVE-NAPOLI – La decisione presa è uniforme a quella del Giudice Sportivo Mastrandrea e confermata dalla Corte d’Appello federale. De Laurentiis non ha gettato la spugna e presenterà ricorso al Coni, intanto restano i tre punti per la Juve e il punto di penalità per il Napoli. E resta anche la sentenza Uefa, un precedente a favore dei bianconeri contestato da diversi tifosi, evidentemente di fede diversa da quella juventina.



