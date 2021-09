Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha commentato a Dazn Juventus-Milan subito dopo il fischio finale:Sappiamo che ad Anfield potevamo fare sicuramente meglio e abbiamo gestito male il vantaggio. Oggi abbiamo fatto male inizialmente, ma poi una grande partita. Io personalmente do sempre il massimo e in allenamento cerco di mettere sempre in difficoltà l'allenatore nel fare le sue scelte. Questo è uno dei Milan più forte nei 7 anni in cui sono qui.