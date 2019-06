Il Barcellona ci prova per Alessio Romagnoli, ma il Milan alza il muro: è l'unico incedibile della rosa. Per i rossoneri il capitano non si tocca, anzi è il simbolo da cui ripartire, scelto da Maldini e confermato dalla proprietà. Ecco perché nemmeno il Barça, che si sarebbe fatto avanti con una proposta da 40 milioni cash più una contropartita a scelta tra i giocatori in uscita, è riuscito a sfondare. La risposta è stata un secco 'no', proprio come quello alla Juve nelle scorse settimane. I bianconeri avevano solo sondato questa pista, ma non hanno trovato terreno fertile.