Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato dalla tournée americana dei rossoneri: “Giampaolo? È un allenatore preparato e una persona tranquilla che ci fa stare bene. Siamo giovani e ci vorrà del tempo per esprimere le idee del mister, ogni giorno impariamo delle cose nuove. Dobbiamo fare di tutto per prenderci il quarto posto, è un obbligo per fare meglio della passata stagione. Contro il Bayern abbiamo fatto intravedere già qualcosa, cercheremo di riproporlo anche contro il Benfica”.