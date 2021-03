Da capitano ad escluso? Può essere questa la parabola di Alessio Romagnoli al Milan che, complice l’ascesa di Tomori e l’affidabilità di Kjaer, ha visto vacillare improvvisamente il suo posto in difesa. Il suo contratto scadrà nel 2022, l’agente Mino Raiola spinge per un adeguamento contrattuale rispetto all’attuale ingaggio da 3.5 milioni di euro anche se la strategia del Diavolo prevede un tetto salariale fissato a 4 milioni. Futuro in stand-by, per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, diversi club iniziano a pensarci. In Spagna c’è il Barcellona, in Italia la Juventus, che potrebbe aver bisogno di eventuali rinforzi per il reparto difensivo.