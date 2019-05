La Juventus pensa sempre ad Alessio Romagnoli. Come riportato in giornata su ilBiancoNero.com, il capitano del Milan è in bilico dopo aver visto sfumare l'obiettivo Champions League. Questo il segnale che aspettava la dirigenza del club campione d'Italia: Romagnoli rappresenta un profilo gradito a tutti dalle parti della Continassa. Intanto, il 13 rossonero ha rilasciato quest'oggi un post social in cui promette amore alla sua squadra: "Rimane l’amaro in bocca per un finale che poteva essere diverso. Ogni stagione, ogni partita ti insegna qualcosa. Ripartiamo da questi 68 punti e da questo quinto posto per migliorarci il prossimo anno. Grazie a tutti i tifosi che quest’anno hanno riempito San Siro e si sono fatti sentire in massa in trasferta. Ora due partite in Nazionale per chiudere al meglio la stagione... ci vediamo a luglio", le sue parole.