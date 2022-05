La Lazio e Alessio Romagnoli si avvicinano, con buona pace della Juventus - club al quale il difensore del Milan era stato più volte accostato. Come riportato da Calciomercato.com, oggi è andato in scena un summit tra Enzo Raiola e Claudio Lotito: Romagnoli è in scadenza e ha una sola priorità, la Lazio, motivo per cui ha messo in stand by le altre proposte. La trattativa, dopo diversi alti e bassi, prosegue: Sarri ha messo Romagnoli in cima alla lista e la Lazio non può più permettersi di perdere troppo tempo.