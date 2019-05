Al Milan non è bastata la vittoria contro la Spal per tornare in Champions League: sfumata la qualificazione alla massima competizione europea, sono diversi i giocatori rossoneri in bilico. Tra questi c'è anche il capitano, Alessio Romagnoli, che piace da tempo alla Juventus. Il difensore ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita di Ferrara, esprimendo la propria delusione per l'esito del campionato: "Noi abbiamo fatto il nostro, dispiace. Purtroppo in questa stagione abbiamo buttato via punti in partite semplici, non le abbiamo chiuse. Se potessi scegliere, rigiocherei il derby o il Parma al ritorno che eravamo ad un passo dalla Champions". E sul futuro, Romagnoli aggiunge: "Io sto bene qui, sono il capitano, ho un contratto lungo. Queste cose chiedetele alla società".