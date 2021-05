Intervistato da Dazn,il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha commentato la partita e il suo futuro: "Io vorrei sempre giocare poi le scelte le fa il mister. Io sono pronto a dare tutto me stesso finché sarò qua. Poi ora l'importante è la squadra e l'obiettivo comune. Chi gioca dia l'anima - le sue parole -. Il futuro? Io ho un altro anno di contratto sono domande che dovete fare ai dirigenti e non a me".



VOCI SULLA JUVE - Continuano le voci sulla Juve, che segue con interesse il percorso del centrale rossonero. Romagnoli potrebbe rientrare nell'ipotesi di scambio con Federico Bernardeschi, che farebbe il percorso inverso in direzione Milanello. Al momento, i discorsi non sono stati ulteriormente approfonditi.