La Juventus va a caccia di un innesto importante in difesa. In estate lasceranno sia Barzagli che Caceres, ma nel frattempo la società non dimentica la necessità di trovare un vice-Chiellini, inteso come un centrale di sinistra di livello mondiale. Come riportato in giornata su ilBiancoNero.com , il sogno (quasi) impossibile si chiama Kalidou Koulibaly, mentre il profilo di Alessioconvincerebbe tutti. L’eventuale assalto al capitano del Milan è però legato a doppio filo alla corsa Champions della squadra di Gattuso.