Alessio Romagnoli ha preso il posto di Giorgio Chiellini all'interno della formazione dell'Italia di Roberto Mancini. Il capitano del Milan ha speso parole molto importanti per il suo collega bianconero, nonché capitano degli stessi Azzurri. Ma non solo: ha anche strizzato l'occhio al mercato, lì dove la Juve spesso l'ha seguito, incontrando la resistenza rossonera. Ecco le sue parole rilasciate a Rai Sport.



CHIELLINI - "Chiellini è un fantastico giocatore, un grandissimo uomo. Mi ha aiutato tanto in Nazionale, chi giocherà al suo posto farà il massimo".



GOL SUBITO - "Cercavamo di scappare fino all'area di rigore, poi chi era sulla palla usciva. E' capitata la palla al tempo giusto, non so se Leo ha sbagliato, non ho visto sul gol. Ci eravamo comportati bene."



CHAMPIONS - "Un obiettivo, per un giovane come me è importante giocarla. E i campioni la giocano. Devo farlo anch'io per forza".