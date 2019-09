Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e grande obiettivo di mercato della Juventus, si è raccontato al The Guardian in Inghilterra:



COME TOTTI - "Non sono Francesco Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. Non mi aspettavo un impatto del genere arrivando dalla Primavera, è stato tutto una sorpresa, compreso il debutto in Nazionale. Ora mi alleno più duramente. Di Francesco? Gli devo molto, ha avuto fiducia in me. Senza di lui non sarebbe arrivata questa svolta".



IDOLO - "Kakà era il trequartista perfetto, forte e tecnicamente impeccabile, capace di fare goal e assist. E' ciò che ho sempre voluto diventare, vedo ancora i suoi filmati e cerco di portare alcune sue caratteristiche nel mio gioco. L'avversario più forte? Ronaldo sicuramente, ma anche Modric mi ha impressionato per come usa la palla".



DE ROSSI - "E' sempre stato un leader e una persona fantastica, è facile imparare da lui, io personalmente ho imparato la sua umiltà. Sto provando a mettere la Roma al centro di tutto".