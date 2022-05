Ai piccoli giornalisti, Zaniolo ha parlato così dell'iniziativa AS Roma: "È stata un’incredibile emozione, poi lo stadio che esulta e urla il tuo nome, è una cosa che aspettavo da quando avevo la vostra età. È stato un giorno bellissimo. Cosa penso di Totti? È una leggenda, è un campione, è l’idolo dei tifosi romanisti e non solo. Provo solo tanta ammirazione per lui, vedo i suoi video ogni tanto, è veramente forte".