Buone, anzi ottime notizie da Trigoria. Domani, alle 21.45, nella panchina della Roma ci sarà anche Nicolò Zaniolo, che ritrova la convocazione dopo quasi 7 mese da quel sciagurato 12 gennaio, quanto il gioiello giallorosso si ruppe il crociato nella partita di campionato contro la Juventus. Adesso l’ex Inter è pronto a tornare a disposizione di Fonseca, dopo la fase di riabilitazione e i primi allenamenti in gruppo. Zaniolo rimane sempre un giocatore molto gradito dalla dirigenza bianconera, interessata alla situazione finanziaria in casa Roma, che rischia di dover lasciar partire i suoi pezzi più pregiati per risanare le casse del club.