Dopo poco meno di sei mesi di distanza dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro, il 12 gennaio contro la Juventus all'Olimpico, torna in campo il giovane centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è entrato in campo al San Paolo al 66' con il risultato fermo sull'1-1 tra i giallorossi e il Napoli. Una buona notizia sicuramente per la Roma ma anche per la Nazionale, che recupera così un grande e giovane talento.