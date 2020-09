Con un giorno di anticipo rispetto al programma, Nicolò Zaniolo è pronto a tornare a Roma. Il fantasista della Roma, obiettivo della Juventus, si era recato in Austria, a Innsbruck, per sottoporsi all’intervento al crociato del ginocchio sinistro condotto dal professor Fink (lo stesso che operò Chiellini un anno fa). L’operazione è andata secondo i piani, anzi, visto il decorso positivo, il classe ’99 ha lasciato la clinica con 24 ore d’anticipo, come testimoniato dalle sue storie su Instagram. Adesso Zaniolo è pronto a tornare nella Capitale, per iniziare il programma fissato con lo staff della Roma e il medico che lo ha operato per tornare quel giocatore dirompente che tutta Italia ha potuto ammirare.