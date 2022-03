Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo stando a quanto riporta il Corriere dello Sport avrebbe come priorità il rinnovo contrattuale con i giallorossi. Tuttavia avrebbe alte aspettative: un ingaggio da almeno 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore classe 1999 sarebbe fortemente tentato sia dalla Juventus che da altri club di Premier, per questo chiederebbe un ingaggio all'altezza per restare.