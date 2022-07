Sarà un abbraccio veloce, quasi di circostanza. Nicolòe la Roma domani si ritroveranno, ma il mese appena trascorso ha segnato un solco difficile da superare. Dal gol in finale di Conference League e la festa per le strade si è arrivati al mercato, con le quotazioni d’affetto che sono crollate tra interviste mal digerite, appuntamenti saltati per il rinnovo,, spiega calciomercato.com.- La Roma gli ha ribadito che deve presentarsi in ritiro e che deve portare un’offerta vera, senza contropartite e di almeno 60 milioni: la Juve sta studiando un’operazione alla Chiesa, un prestito oneroso con obbligo di riscatto dilazionato per un totale di 50 milioni. La Roma accetta la formula ma pretende una decina di milioni in più, ma le parti lavorano.Mourinho stesso vuole chiudere il prima possibile la situazione.