Nicolò Zaniolo può diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato. Il trequartista classe '99 della Roma in Italia piace all'Inter e alla Juventus, che già prima del rinnovo con i giallorossi ha fatto un tentativo per portarlo a Torino. Il ragazzo è un pallino di Paratici, che come spiega Tuttosport però dovrà vedersela anche con tre club stranieri: su Zaniolo infatti ci sono anche Tottenham, Manchester United e Real Madrid, ma la priorità del giocatore è quella di rimanere in Serie A. Anche in caso di addio alla Roma, che ha bisogno di vendere per sistemare il bilancio.