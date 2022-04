La Roma vola oggi in Norvegia, dove in serata andrà in scena la conferenza stampa di José Mourinho e dell’attaccante ghanese Felix. L’allenatore portoghese dovrebbe avere tutti a disposizione, ad eccezione ovviamente di Spinazzola e Veretout. Ma resterà a casa anche Nicolò Zaniolo, alle prese con un fastidio muscolare che gli ha fatto saltare anche la Sampdoria. Come racconta Gazzetta, l’attaccante in Norvegia difficilmente avrebbe giocato, anche a causa del freddo e del campo in sintetico che è certo l’ideale per uno che viene da due rotture dei legamenti crociati.