Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma seguito con interesse dalla Juventus sul mercato, si è raccontato al Match Program della Roma, che domenica sfida il Bologna: "Ruolo? Trequartista è il ruolo che preferisco, ma anche esterno mi trovo bene, come ho dimostrato in Europa League. Faccio ogni ruolo in cui decide di utilizzarmi il mister con il massimo della concentrazione e darò il meglio per contribuire alle vittorie della squadra. Obiettivi stagionali? Il mio obiettivo è continuare a crescere, a livello calcistico e umano. Mettermi a disposizione della squadra per centrare obiettivi importanti".