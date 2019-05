Nicolò Zaniolo è sempre tra gli osservati speciali di Fabio Paratici. Lo è ora e lo sarà in futuro, perché è giovane e ha talento, ma soprattutto non ha ancora rinnovato il suo legame con la Roma. Come scrive Tuttosport, per saperne di più, bisognerà attendere che venga definito l’assetto dello staff tecnico della Roma con l’arrivo del nuovo ds Luca Petrachi: lui incontrerà Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, per discutere il rinnovo contrattuale. Balla circa un milione di differenza tra offerta e richiesta, con almeno due milioni già sicuri. La pista Juve resta concreta.