Dopo una sola stagione con la maglia giallorossa, Nicolò Zaniolo può già cambiare squadra. Mancata la qualificazione in Champions League, la Roma dovrà fare cassa attraverso cessioni importanti, tra cui potrebbe essere inserita quella del gioiello diciannovenne. Come scrive Tuttosport, il sacrificio di Zaniolo potrebbe rivelarsi inevitabile: per ragioni ambientali il club di Pallotta - già contestato per il brusco addio a De Rossi - preferirebbe cederlo al Tottenham piuttosto che alla Juventus. Da parte sua, il giocatore preferirebbe però restare in Serie A, dove Paratici continua ad osservarlo con interesse.