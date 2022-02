Da qualche mese a questa parte, dalle parti di Trigoria non si sta vivendo in un clima sereno, anzi. Il tornando che si è abbattuto da tempo sui giallorossi continua a provocare danni e, oltre ad ottenere scarsi risultati sul campo, a preoccupare è anche la condizione mentale della squadra allenata da Josè Mourinho, sempre più distaccata e alla deriva. Lo si può evincere anche dal clima incandescente che si è creato dopo la serata passata in discoteca da Niccolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy che, molto probabilmente costerà un'ammenda ad entrambi i giocatori.