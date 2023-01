Come racconta Calciomercato.com, Nicolòè stufo. I fischi incassati contro il Genoa dopo l’ennesima prestazione grigia hanno rappresentato una sorta di ultima goccia nel vaso che già in estate strabordava di voglia di andare via. Il numero 22, assente per febbre contro la Fiorentina, si è sfogato con gli amici, poi con la famiglia e l’entourage chiedendo di trovargli una squadra già a gennaio.