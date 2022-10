La situazione dicontinua a tenere banco in casarimane interessata al giocatore. Di questo parla calciomercato.com, che spiega la situazione riguardo il possibile rinnovo del 23enne. I giallorossi, vorrebbero trovare l'accordo prima della fine del 2022, sfruttando anche le prestazioni non eccellenti del giocatore per strappare delle condizioni favorevoli. Al momento però. Zaniolo continua a chiedere quattro milioni più bonus mentre la Roma propone tre milioni più bonus. C'è quindi ancora distanza tra le due parti.