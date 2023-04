Alessandroa La7 dopo la vittoria contro la Juventus Women. Le sue parole:"Ci sono dodici punti in palio e ne abbiamo 11 di vantaggio. Non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo, la prossima partita del essere determinante. Abbiamo sofferto nel primo tempo ma sono contento perchè le ragazze hanno ripreso la partita compattandosi nel secondo tempo"."Mi sono ambientato bene a Roma, non sono più tanto nordico. Adesso dobbiamo riposarci e poi ci concentriamo sulla partita decisiva. C'è ancora una finale di Coppa Italia da giocare e vogliamo stare sul pezzo fino al 4 giugno. Oggi ci siamo tolti tanto peso perchè era veramente importante".