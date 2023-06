, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve: "Abbiamo giustamente festeggiato, soprattutto nei giorni successivi alla vittoria dello scudetto, ma ci siamo rimessi a lavorare. Le ragazze sono state fantastiche, la squadra è molto matura e l'esperienza in Europa ci ha permesso di arrivare con questa mentalità"."Saranno decisivi gli episodi, come dice anche la finale dello scorso anno, nella quale per 70 minuti abbiamo fatto una grande gara prima di un episodio che ha cambiato tutto. Noi vogliamo provare a dominare la partita e sperare che gli episodi siano favorevoli. Entrambe hanno però giocatori in grado di risolvere la gara"."Non è questione di aprire o chiudere cicli. Sarà una gara secca, diversa dal campionato. I valori sono uguali, si incontrano due squadre forti, non ci sono favoriti domani. Sarà una gara complicata, spero sarà una bella gara, che possa far divertire la gente"."Con giocatrici con l'esperienza come le nostre non serve preparare la gara, loro sono già brave. Dopo lo scudetto, ci siamo concessi qualche giorno per festeggiare ma poi ci siamo rimessi subito a lavorare. La Juve ha giocatrici forti, bisogna fare attenzione ai particolari, ai dettagli, saranno decisivi gli episodi. La finale arriva al termine di una stagione lunga e pesante ma domani ci sono giocatrici in grado di offrire un grande spettacolo".