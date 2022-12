Il difensore dellaWomen e della Nazionale italiana Elenaha parlato in vista della gara contro la Juventus Women in programma domani alle ore 14.30 ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole:"Rispettiamo molto la Juve che ci ha sempre messo in difficoltà, ma l’esperienza in Champions ci sta facendo capire che è giusto rispettare tutti, ma allo stesso tempo paura di nessuno. È vero che in passato l’abbiamo sofferta più dal punto di vista emotivo che di gioco e non sempre abbiamo raccolto quanto visto in campo, ma noi dovremo affrontare questa sfida"."Penso di trovare una squadra con la voglia di dimostrare tutto il suo valore e forse anche un po’ con la voglia di riscatto alla luce di una qualificazione ai quarti di Champions che è più in forse di quanto si aspettassero e anche rispetto alla nostra"."Credo nessuna. Io vedo due squadre con caratteristiche, gioco, gestione e qualità distinte. Due squadre molto forti che stanno lottando su due fronti portando alto il nome dell’Italia in tutta Europa".