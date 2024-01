Ecco le convocate per la sfida di Supercoppa #ASRomaFemminile pic.twitter.com/ZsNxjZRAiK — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 6, 2024

LaWomen sfiderà laWomen domani alle 15.15 a Cremona per la finale di Supercoppa. Una buona notizia per il tecnico giallorosso Alessandro Spugna che ritrova Emilierimasta fino all'ultimo in dubbio per la gara, complice un infortunio di natura muscolare. Non ci sarà Zara, recuperata invece Barbara Latorre. Di seguito l'elenco delle convocate.