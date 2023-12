La capitana della Roma Women, Elisa Bartoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso, dove ha commentato le sensazioni provate alla sconfitta della Juve.'Avevamo un po’ di pressione, abbiamo visto la Juventus perdere ieri e volevamo i tre punti. Non è semplice perché giocare ogni tre giorni è veramente stancante, ma mi sembra che abbiamo dominato la gara. Magari siamo state poco cattive, poco lucide davanti la porta, quando è così è tosta perché ci provi, ma non entra. Pali, traverse, però questa squadra ha cuore. In difficoltà, nonostante la stanchezza, sono arrivati tre punti importantissimi'.