Valentinaha parlato a La7 dopo la gara contro la. Le sue parole:"Quando sono uscita ho detto a Roman di fare gol. So che è forte, ci siamo allenate per far gol. Sono felice per lei che ha passato un brutto periodo. Esultanza? Non lo so siamo inciampate tutte"."Alla Juve non è facile segnare, sono una grande squadra, l'ho fatto in Supercoppa e dovevo farlo in campionato. Questa squadra, pubblico e società si meritano questo e abbiamo fatto quello che dovevamo"."Volevamo vincerla, non l'avevamo ancora fatto. Non abbiamo portato a casa i punti nelle scorse partite. Sappiamo quanto sono forti ma noi abbiamo reagito, non ci siamo accontentate del pareggio perchè è più stimolante vincere il campionato battendo una grande squadra".