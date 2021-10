La convocazione di Matiasè quella che preoccupa maggiormente Mourinho, visto che il terzino tornerà nella Capitale il 16 ottobre dopo gli impegni in Sudamerica col suo Uruguay, ossia il giorno prima della trasferta allo Stadium di Torino. Per questo motivo rischia di saltare la Juve, anche se potrà in extremis rientrare dalla Nazionale e aggregarsi al gruppo.