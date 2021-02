Ad AS, Gonzalo Villar ha parlato di Juve-Roma.



SQUADRA PRONTA - "Siamo pronti, siamo calmi dopo alcune partite difficili. La squadra sta bene, siamo tornati a vincere e riscoprendo il nostro gioco. L'avevamo pagata nelle partite precedenti".



LA JUVE - "Abbiamo lavorato sul nostro gioco, cercando i punti deboli. Sono pochi perché la Juve è una grande squadra. Siamo terzi in campionato per merito nostro. La Juve è forte e non dobbiamo essere preoccupati. Dei bianconeri conosco bene Arthur ed è difficile toglierlo. Si integra bene con Bentancur o Rabiot, poi c'è il fattore McKennie. Molto intenso e serve stare attenti".