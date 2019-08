Quando sembrava ormai entrato in orbita Lazio, il vecchio Re Leone ex bianconero Fernando Llorente si è avvicinato alla Roma. Terminata l’esperienza biennale al Tottenham, lo spagnolo, classe 1985, è attualmente svincolato e la Roma lo ingaggerebbe in caso di partenza di Patrick Schick. Nonostante la sua esperienza bianconera sia durata solamente due stagioni (2013/14 e 2014/15) caratterizzate da 92 prestazioni condite da 27 goal, il popolo bianconero non ha dimenticato le gesta dell’attaccante spagnolo. Oltre alla folta chioma bionda che lo caratterizzava, i tifosi sono rimasti legati all’attaccamento alla maglia sempre dimostrato dal campione di Pamplona.