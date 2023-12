In conferenza stampa il tecnico della Roma Jose Mourinho ha parlato delle condizioni di Gianluca Mancini alle prese con la pubalgia. Le sue parole:"Mancini è la stessa situazione della settimana scorsa, e sa già cosa vuol dire giocare senza allenarsi. Non c’è dubbio che giocherà con Llorente e Ndicka, Mancio sa che è molto importante per noi".