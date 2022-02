La Roma non riesce più a vincere ed è stata costretta a fermarsi anche nella sfida delle 18 contro il Verona che, è riuscito a portare a casa 1 punto prezioso dall'Olimpico ma con il grande rammarico di averne gettati altri 2. Gli scaligeri infatti si sono trovanti avanti di due gol dopo appena 20 minuti di gioco, grazie alle reti di Barak prima e di Tameze poi che, sanciranno il parziale dei primi 45 minuti di gioco sullo 0-2 per gli ospiti. Nella ripresa però il copione cambia, soprattutto dopo l'ingresso in campo dei due giovani Primavera, Volpato e Bove, i quali diventeranno inevitabilmente i protagonisti di questa partita, realizzando rispettivamente il gol che ha riaperto il match e quello che l'ha riportata in equilibrio.