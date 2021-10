Il centrocampista dellaJordanè intervenuto a Sky Sport 24 in vista del big match di domenica all'Allianz Stadium contro la. Ecco le dichiarazioni del francese: "Sappiamo di aver avuto una stagione difficile lo scorso anno. Dobbiamo rimanere su quello che stiamo facendo bene con tranquillità, avere serenità e fiducia. Ci aspetta un mese difficile, ma ora pensiamo alla Juventus. Comunque siamo tranquilli, la partita vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo. Sarà una bella sfida, ma alla fine vale come tutte le altre".