Cengiz Under potrebbe lasciare la Roma nella prossima sessione di mercato. Il giovane turco, infatti, potrebbe essere una plusvalenza utile per il club giallorosso, che risanerebbe parte delle ferite che l'emergenza coronavirus e la mancata cessione della società hanno lasciato. Così, sul piatto ci è finito Under che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è seguito sia da Juventus che Napoli. Potrebbe aprirsi uno scenario di mercato nuovo, visto che la Roma, alle richieste dei partenopei, ha di fatto chiesto informazioni su Milik, obiettivo della Juventus.