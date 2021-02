Roma-Juventus verrà giocata con una maglia speciale. Il club giallorosso, infatti, in occasione dei 150 anni di Roma Capitale, ha organizzato una tavola rotonda per affrontare le tematiche relative agli sprechi alimentari e presentare anche la maglietta con la quale la squadra giocherà sabato a Torino. Al centro, riferisce C&F, la patch con scritto “Roma Capitale 1871-2021”. All’evento erano presenti Stefano Scalera, nuovo Head of Government Affairs dei giallorossi, Francesco Pastorella, direttore del Roma Department, Federico Eichberg, dirigente del Mise, Pietro Lasalvia, direttore della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Comitato italiano per il WFP, Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio I e Lidia BorzÌ, Presidente Acli Roma. Scalera ha detto: "Noi siamo legati da un punto di vista sociale e sportivo a Roma. Abbiamo una connessione naturale con la Capitale. Quello degli sprechi di cibo non è un problema lontano e Roma Cares ha il dovere di sensibilizzare sulla corretta alimentazione, è una tappa fondamentale sulla quale puntiamo".