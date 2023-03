Roma-Juventus, una gara diversa dalle altre. Una gara in cui Mourinho non vuole rinunciare a Lorenzo, nonostante i dubbi della vigilia. Come scrive Tuttosport: "Nella notte tra venerdì e sabato il ventiseienne centrocampista ha iniziato ad accusare un po’ di influenza con qualche linea di febbre, nulla che non gli abbia comunque impedito ieri di svolgere la rifinitura con il resto dei compagni. Lo raccontano come molto costipato, ma filtra comunque ottimismo affinché possa giocare. Il provino decisivo lo sosterrà oggi, ma la sensazione è che il calciatore possa stringere i denti e andare in campo".