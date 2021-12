Ansia alla Roma per un no-vax. Secondo l'edizione locale del Corriere della Sera nella squadra di Josè Mourinho figura anche un giocatore - per giunta titolare - che ha deciso di non sottoporsi al vaccino anti Covid, una situazione preoccupante anche perchè, secondo le ultime disposizioni governative che prevedono l'obbligo per i calciatori del Super Green Pass, dal 10 gennaio non potrebbe più scendere in campo. La società, intanto, è già al lavoro con l'ufficio legale per cercare una soluzione, ma non si esclude un intervento sul mercato.