Oggi dovrebbe chiudersi a tutti gli effetti l'affare per Sergio Oliveira. C’è l’accordo con il Porto sulla base di un prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro in base ai bonus. Il centrocampista, come lo stesso Mourinho, fa parte della scuderia di Jorge Mendes, agente che ha spinto molto per la sua cessione.