Piccoli tifosi romanisti soffrono. E' il caso di un bimbo giallorosso, che dopo la partita persa per 4-3 in rimonta contro la Juve, ha vidimato un foglio affermando di non voler più seguire il calcio. I genitori hanno diffuso l'immagine tramite i social, e anche Rosella Sensi ha risposto attraverso il profilo Facebook: "Ho letto sui social la lettera di questo piccolo tifoso. E quando i bambini parlano (o scrivono) lo fanno sempre con il cuore. Mi sono commossa, perché l’ho immaginato felice dopo il gol di Pellegrini. E poi derubato di quell’emozione".