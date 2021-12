Rickterzino destro della Roma, ha parlato in un'intervista a ELFvoetbal: "Ho lasciato l'Olanda per il progetto della Roma. Dopo il mio secondo periodo al Feyenoord sono tornato determinato ad avere successo in Italia. Ha funzionato e sono riuscito a guadagnare il posto da titolare in squadra. Mister Mourinho mi rende migliore.Karsdorp ha 26 anni ed è arrivato 4 anni e mezzo fa in Serie A, alternando periodi di brillantezza ad altri di appannamento.