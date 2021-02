Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Stephan El Shaarawy spera in una convocazione per la sfida di domani contro la Juventus. Sia lui che Reynolds stanno lavorando con grande attenzione, ma il Faraone si è prestata in ottima condizione fisica grazie al lavoro svolto a Dubai nella prima parte di stagione. Così, il dubbio in casa giallorossa è se convocarlo anche solo per fargli riassaporare il clima di un big match come quello contro la squadra di Pirlo.