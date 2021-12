Giro di tamponi anche alla Roma, prima della ripresa degli allenamenti. Secondo quanto riferito dall'Ansa, dai test effettuati ieri è emerso solo un caso di positività al Covid, in un giocatore che per privacy preferisce non essere reso noto. Ad ogni modo, il giallorosso è in isolamento come da prassi, con sintomi lievi, e nei prossimi giorni proverà a sottoporsi a un nuovo tampone. Proprio la Roma sarà la seconda avversaria della Juve nel 2022, dopo il match dell'Epifania contro il Napoli: la sfida allo Stadio Olimpico è in programma domenica 9 gennaio alle 18.30.