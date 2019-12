Chris Smalling, difensore del Manchester United in prestito alla Roma avrebbe detto no ai sondaggi di Juve, Milan e Inter per il suo cartellino. A riportare il retroscena di mercato è Il Corriere di Roma che parla di contatti dei tre club con l'entourage del calciatore che però si trova bene nella capitale e spera di essere riscattato dalla società di Pallotta dopo un grande inizio di stagione con la maglia giallorossa.