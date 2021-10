Nemmeno il tempo di incassare la sconfitta, con annesse polemiche arbitrali, contro la Juventus in campionato, che per la Roma si apre un altro scenario poco felice. Anzi, drammatico per il punteggio maturato sul campo. In Norvegia, infatti, nella partita delfinita da pochi minuti, la squadra di Mourinho perdecontro il Bodo Glimt! ​Sugli scudi Erik Botheim, autore di una doppietta, così come nella ripresa Ola Solbakken. Per i giallorossi a segno il solo Carles Perez per il momentaneo 2-1 nel primo tempo.