Dal comunicato del Giudice Sportivo:



"SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KARSDORP Rick (Roma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. MANCINI Gianluca (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.".